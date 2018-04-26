Повінь в Ізраїлі: десять підлітків у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Дев'ятеро юнаків з напіввійськової академії перебувають у критичному стані, одна людина зникла безвісти після того, як їх у четвер змило водою під час прогулянки у Нахаба-Цафіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
Тринадцятеро підлітків знайдені рятувальниками, їм надана допомога. Деяким вдалося самостійно вибратися з води. У двох були незначні травми. Причиною повені стали сильні дощі, які почалися у районі у другій половині дня.
Як повідомляв УНН, в результаті виходу з берегів річок на півдні Ізраїлю було перекрито шосе № 40 в районі Міцпе Рамон. В Рішон ле-Ціон провалився дах торгового центру Ротшильд. Пориви вітру досягали 92-х кілометрів на годину. Аеропорт Сде Дов був закритий, всі рейси були перенаправлені в аеропорт Бен-Гуріон.