Наводнение в Индонезии: число жертв достигло 112

Так, количество жертв наводнения и оползней в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 112, сообщил представитель Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) Сутопо Пурва Нугрохо.

По его словам, в результате разгула стихии ранения получили 915 человек, состояние 107 из них оценивается как тяжелое. Кроме того, 94 человека считаются пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия в общей сложности пострадали 16 783 человека, 3876 из которых эвакуированы.

Также до 29 марта в регионе объявлен режим ЧП. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее УНН сообщал о 104 погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии.

Напомним, оползни и наводнения спровоцировали проливные дожди, обрушившиеся 16 марта на город Джаяпура - административный центр провинции Папуа.