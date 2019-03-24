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Наводнение в Индонезии: число жертв достигло 112

Киев • УНН

 • 11595 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Число жертв из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 112. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Наводнение в Индонезии: число жертв достигло 112

Так, количество жертв наводнения и оползней в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 112, сообщил представитель Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) Сутопо Пурва Нугрохо.

По его словам, в результате разгула стихии ранения получили 915 человек, состояние 107 из них оценивается как тяжелое. Кроме того, 94 человека считаются пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия в общей сложности пострадали 16 783 человека, 3876 из которых эвакуированы.

Также до 29 марта в регионе объявлен режим ЧП. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее УНН сообщал о 104 погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии.

Напомним, оползни и наводнения спровоцировали проливные дожди, обрушившиеся 16 марта на город Джаяпура - административный центр провинции Папуа.

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