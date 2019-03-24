Повінь в Індонезії: кількість жертв сягнула 112
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кількість жертв через повені та зсуви в індонезійській провінції Папуа зросла до 112. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Так, кількість жертв повені та зсувів в індонезійській провінції Папуа зросла до 112, повідомив представник Національного агентства з протидії стихійним лихам Індонезії (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.
За його словами, у результаті розгулу стихії поранення отримали 915 осіб, стан 107 з них оцінюється як важкий. Крім того, 94 людини вважаються зниклими безвісти. У результаті стихійного лиха в цілому постраждали 16 783 людини, 3 876 з яких евакуйовано.
Також до 29 березня у регіоні оголошений режим НС. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше УНН повідомляв про 104 загиблих у результаті повеней і зсувів в Індонезії.
Нагадаємо, зсуви і повені спровокували проливні дощі, що обрушилися 16 березня на місто Джаяпура - адміністративний центр провінції Папуа.