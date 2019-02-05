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Наводнение в Австралии забрало две жизни, тысячи людей эвакуированы

Наводнение в Австралии забрало две жизни, тысячи людей эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 16607 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Два человека погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями на северо-восточном побережье Австралии, эвакуированы уже более 3 тыс. человек. Об этом во вторник сообщает издание Townsville Bulletin, передает УНН.

По данным издания, двое 20-летних мужчин пропали в понедельник после неудавшейся попытки взлома винного магазина. Тогда же полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в их розыске. Во вторник их тела были обнаружены в затопленном районе Таунсвилла, переживающего сильнейшее наводнение в истории страны.

По данным штаба по ЧС штата Квинсленд, из зоны наводнения в Таунсвилле эвакуированы уже более 3 тыс. человек, большая часть которых находится в государственных эвакуационных центрах.

Премьер-министр штата Анастасия Палащук сообщила, что за получением материальной помощи к властям Квинсленда обратились свыше 8,5 тыс. человек из пострадавших от наводнения районов. "Почти 3 тыс. заявок уже одобрены, остальные мы также рассмотрим очень быстро, и решение будет положительным", - добавила она.

Для спасения оказавшихся в районе наводнения людей мобилизованы военные, а также стянуты дополнительные силы полиции. Для всех оставшихся в Таунсвилле и пригородах объявлен строгий запрет на самостоятельную эвакуацию, поскольку в паводковых водах на улицах города появились водяные змеи и гребнистые крокодилы. Улицы городов постоянно патрулируют силы полиции и армии, которые приходят на помощь пострадавшим и доставляют их в безопасное место.

Сообщается также, что риск масштабных наводнений в регионе сохранится в течение всей недели. Национальное метеобюро сообщает, что в районе северо-восточного и центрального побережья Австралии продолжатся ливневые дожди со шквалистым ветром.

Ранее УНН сообщал, что сирийские беженцы в Ливане страдают от паводков и мороза.

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