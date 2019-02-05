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Повінь в Австралії забрала два життя, тисячі людей евакуйовані

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Двоє людей загинули в результаті повені, викликаної проливними дощами на північно-східному узбережжі Австралії, евакуйовано вже понад 3 тис. осіб. Про це у вівторок повідомляє видання Townsville Bulletin, передає УНН.

За даними видання, двоє 20-річних чоловіків зникли в понеділок після невдалої спроби злому винного магазину. Тоді ж поліція звернулася до громадськості з проханням допомогти в їх розшуку. У вівторок їх тіла були виявлені в затопленому районі Таунсвілла, що переживає найсильнішу повінь в історії країни.

За даними штабу з НС штату Квінсленд, із зони повені в Таунсвіллі евакуйовано вже понад 3 тис. осіб, велика частина яких перебуває у державних евакуаційних центрах.

Прем'єр-міністр штату Анастасія Палащук повідомила, що за отриманням матеріальної допомоги до влади Квінсленда звернулися понад 8,5 тис. осіб з постраждалих від повені районів. "Майже 3 тис. заявок вже схвалені, решту ми також розглянемо дуже швидко, і рішення буде позитивним", - додала вона.

Для порятунку людей, які опинилися в районі повені, мобілізовані військові, а також стягнуті додаткові сили поліції. Для всіх, хто лишився в Таунсвіллі і передмістях, оголошено сувору заборону на самостійну евакуацію, оскільки в паводкових водах на вулицях міста з'явилися водяні змії і гребенясті крокодили. Вулиці міст постійно патрулюють сили поліції і армії, які приходять на допомогу постраждалим і доставляють їх у безпечне місце.

Повідомляється також, що ризик масштабних повеней в регіоні збережеться протягом усього тижня. Національне метеобюро повідомляє, що в районі північно-східного і центрального узбережжя Австралії продовжаться зливові дощі зі шквалистим вітром.

Раніше УНН повідомляв, що сирійські біженці у Лівані страждають від паводків і морозу.

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