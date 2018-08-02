Наводнение во Франции забрало жизни троих человек

По его информации, из всей группы спаслись только двое - отец с сыном. Ответственные ведомства на Корсике начали поиски двоих пропавших.



Наводнение в этом районе началось в результате проливных дождей, шедших последние несколько дней.



Напомним, в Китае уже 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон.