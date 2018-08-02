Наводнение во Франции забрало жизни троих человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Три человека погибли и двое пропали без вести, когда семеро туристов на острове Корсика попали в зону наводнения в одном из ущелий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его информации, из всей группы спаслись только двое - отец с сыном. Ответственные ведомства на Корсике начали поиски двоих пропавших.
Наводнение в этом районе началось в результате проливных дождей, шедших последние несколько дней.
Напомним, в Китае уже 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон.