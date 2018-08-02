Повінь у Франції забрала життя трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Три людини загинули і двоє зникли безвісти, коли семеро туристів на острові Корсика потрапили в зону повені в одній з ущелин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його інформацією, з усієї групи врятувалися тільки двоє - батько з сином. Відповідальні відомства на Корсиці почали пошуки двох зниклих.
Повінь в цьому районі почалася в результаті проливних дощів, що йшли останні кілька днів.
Нагадаємо, в Китаї вже 86 людей загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон.