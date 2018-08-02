Повінь у Франції забрала життя трьох людей

За його інформацією, з усієї групи врятувалися тільки двоє - батько з сином. Відповідальні відомства на Корсиці почали пошуки двох зниклих.



Повінь в цьому районі почалася в результаті проливних дощів, що йшли останні кілька днів.



Нагадаємо, в Китаї вже 86 людей загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон.