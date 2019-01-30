Сообщено о подозрении двум депутатам Горского городского совета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Прокурор Луганской области сообщил о подозрении двум депутатам Горского городского совета по факту участия в проведении "референдума" весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Прокурор Луганской области Владимир Янко 30 января 2019 сообщил о подозрении двум депутатам Горского городского совета VI созыва по факту организации и проведения ими так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики", по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в мае 2014 жители г. Горское Луганской области, предварительно вступив в преступный сговор, организовали и провели незаконный референдум об отделении Луганской области от территории Украины.
В прокуратуре добавили, что досудебным следствием, по завершению "референдума" члены "участковой избирательной комиссии "совершили подсчет бюллетеней и передали их лицу для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".
Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро сообщило помощнику одного из народных депутатов, бывшему чиновнику "Укрзализныци", о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" и объявили в розыск.