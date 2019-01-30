Повідомлено про підозру двом депутатам Гірської міської ради

"Прокурор Луганської області Володимир Янко 30 січня 2019 року повідомив про підозру двом депутатам Гірської міської ради VI скликання за фактом організації та проведення ними так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у травні 2014 року мешканці м. Гірське Луганської області, попередньо вступивши в злочинну змову, організували та провели незаконний референдум щодо відокремлення Луганської області від території України.

У прокуратурі додали, що досудовим слідством, по завершенню "референдуму" члени "дільничної виборчої комісії" здійснили підрахунок бюлетенів та передали їх особі для подальшого проголошення "Акту про державну самостійність "ЛНР".

Санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило помічнику одного з народних депутатів, колишньому посадовцю "Укрзалізниці", про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" та оголосили у розшук.



