Возвращение из российского плена 107 военных: СБУ показала видео

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"Из плена освободили еще 107 украинцев. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!" – отметили в СБУ.

Напомним

3 ноября Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали". С 24 февраля из российского плена освободили 1138 украинцев.