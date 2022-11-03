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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 3600 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Повернення з російського полону 107 військових: СБУ показала відео

Повернення з російського полону 107 військових: СБУ показала відео

Київ • УНН

 • 200627 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри повернення з російського полону 107 українських військових, передає УНН.

Цитата

"З полону звільнили ще 107 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!" – зазначили в СБУ.

Нагадаємо

3 листопада Україна повернула 107 військових, 74 з них – захисники "Азовсталі". З 24 лютого з російського полону звільнили 1138 українців.

Українські Національні Новини

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