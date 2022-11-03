Повернення з російського полону 107 військових: СБУ показала відео
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри повернення з російського полону 107 українських військових, передає УНН.
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"З полону звільнили ще 107 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!" – зазначили в СБУ.
Нагадаємо
3 листопада Україна повернула 107 військових, 74 з них – захисники "Азовсталі". З 24 лютого з російського полону звільнили 1138 українців.