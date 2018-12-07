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Возвращение Украине церкви – геополитическая победа Порошенко над Путиным – эксперт

Киев • УНН

 • 4309 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Возвращение Украине церкви – это геополитическая победа Петра Порошенко над Владимиром Путиным, которая позволит избавиться от агентов вражеских спецслужб внутри страны. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Владимир Макаровский, передает УНН. 

Возвращение Украине церкви – геополитическая победа Порошенко над Путиным – эксперт

"То, что президенту удалось добиться автокефалии нашей церкви – важнейшее событие для страны! Уверен, что уже в недалеком будущем наши дети будут читать о Томосе для Украины в учебниках истории", – считает эксперт.

По его мнению, получение Украиной Томоса – это геополитический крах Путина, которого Порошенко блестяще переиграл. Таким образом, официальное признание автокефалии украинской церкви – это потеря Москвой возможности влиять на умы верующих украинцев.

"Получение Томоса – это избавление Украины от «гэбистского» ига Кремля, ведь ни для кого не секрет, что многие лжесвященники Русской православной церкви были штатными и внештатными агентами КГБ, а теперь и ФСБ. Исторически сложилось так, что РПЦ в ее нынешнем виде ведет свою историю со времен Сталина. Те попы, которых не репрессировали, сделали под козырек советским спецслужбам. Не просто же так Сталин патриарху Алексию в 1949 подарил лимузин. Все это также справедливо и в случае с УПЦ МП. Так что автокефалией Украина избавляется от агентов вражеских спецслужб внутри страны", – уверен политолог.

Он подчеркнул, что обретение автокефалии украинской церковью – это еще и восстановление исторической справедливости. И сейчас украинская нация находится в процессе масштабного обретения утраченной государственной идентичности.

"Мы с боями отвоевываем свою историю, и очередь церкви пришла уже давно. Ведь когда Киевский князь Владимир крестил Русь, в Московии стояли языческие идолы. Сейчас Москва незаслуженно пытается присвоить Владимира и ставит ему памятники. Но это наша история и наше право на самостоятельность, в том числе и в вопросах веры. Очень важно, чтобы каждый верующий украинец знал – Киев получил помазание первым", – подытожил Владимир Макаровский.

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