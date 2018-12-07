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Повернення Україні церкви - геополітична перемога Порошенко над Путіним - експерт

Київ • УНН

 • 4309 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Повернення Україні церкви - це геополітична перемога Петра Порошенка над Володимиром Путіним, яка дозволить позбутися від агентів ворожих спецслужб всередині країни. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політолог Володимир Макарівський, передає УНН.

Повернення Україні церкви - геополітична перемога Порошенко над Путіним - експерт

"Те, що президенту вдалося домогтися автокефалії нашої церкви - найважливіша подія для країни! Упевнений, що вже в недалекому майбутньому наші діти будуть читати про Томосі для України в підручниках історії", - вважає експерт.

На його думку, отримання Україною Томосу - це геополітичний крах Путіна, якого Порошенко блискуче переграв. Таким чином, офіційне визнання автокефалії української церкви - це втрата Москвою можливості впливати на уми віруючих українців.

"Отримання Томосу - це позбавлення України від« гебістське »ярма Кремля, адже ні для кого не секрет, що багато лжесвященики Російської православної церкви були штатними і позаштатними агентами КДБ, а тепер і ФСБ. Історично склалося так, що РПЦ в її нинішньому вигляді веде свою історію з часів Сталіна. Ті попи, яких не репресували, зробили під козирок радянським спецслужбам. Не просто ж так Сталін патріарху Алексію в 1949 подарував лімузин. Все це також справедливо і у випадку з УПЦ МП. так що автокефалією Україна позбавляється від агентів вра жеское спецслужб всередині країни ", - упевнений політолог.

Він підкреслив, що набуття автокефалії української церквою - це ще і відновлення історичної справедливості. І зараз українська нація перебуває в процесі масштабного набуття втраченої національної ідентичності.

"Ми з боями відвойовуємо свою історію, і черга церкви прийшла вже давно. Адже коли Київський князь Володимир хрестив Русь, в Московії стояли язичницькі ідоли. Зараз Москва незаслужено намагається привласнити Володимира і ставить йому пам'ятники. Але це наша історія і наше право на самостійність, в тому числі і в питаннях віри. Дуже важливо, щоб кожен, хто вірує українець знав - Київ отримав помазання першим ", - підсумував Володимир Макаровський.

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