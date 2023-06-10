Возвращение скифского золота: Ткаченко заявил, что остались некоторые технические вопросы

Цитата

«Там остались некоторые технические вопросы, которые мы совместно с Минюстом надеемся решить в ближайшее время. Коллеги из Министерства юстиции на связи с музеем, где хранились эти драгоценности. Я надеюсь, что как только эти технические детали будут решены, мы сразу увидим эту коллекцию в Национальном историческом музее в Киеве», - рассказал Ткаченко.

Дополнение

9 июня Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", после лет судебной волокиты, должны вернуть Украине.

Впоследствии в МИД Украины сообщили о запланированных переговорах с музеем Алларда Пирсона о механизмах возвращения "скифского золота" после того, как Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение в пользу Киева.