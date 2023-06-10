Повернення скіфського золота: Ткаченко заявив, що залишилися деякі технічні питання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Для повернення "скіфського золота" до України залишилося вирішити деякі технічні деталі, які Мінкульт спільно з Мін'юстом сподіваються вирішити найближчим часом. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Там залишилися деякі технічні питання, які ми спільно з Мін'юстом сподіваємося вирішити найближчим часом. Колеги з Міністерства юстиції на зв'язку з музеєм, де зберігалися ці коштовності. Я сподіваюсь, що як тільки ці технічні деталі будуть вирішені, ми одразу побачимо цю колекцію в Національному історичному музеї в Києві», - розповів Ткаченко.
Доповнення
9 червня Верховний суд Нідерландів постановив, що "скіфське золото", після років судової тяганини, мають повернути Україні.
Згодом у МЗС України повідомили про заплановані переговори з музеєм Алларда Пірсона про механізми повернення "скіфського золота" після того, як Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення на користь Києва.