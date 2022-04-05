Возвращение оккупированных территорий Донбасса будет стоить 40-50 тысяч погибших военных – Зеленский

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"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

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В последние дни представители украинской власти и западных разведок, а также военные аналитики, предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс.

В частности, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты готовятся к атаке Харькова и украинских войск в зоне ООС.