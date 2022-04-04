росія перекидає війська з Київської області та резерви на Донбаський напрямок - СІТ

Деталі

За інформацією розслідувачів, 2 квітня на відео у білорусі був знятий ешелон з десантною технікою (БМД-2). На ешелоні можуть бути машини зі складу десантних частин або з'єднань, які брали участь у боях на території Київської області — 76-ї десантно-штурмової дивізії, 98-ї повітряно-десантної дивізії або 31-ї десантно-штурмової бригади. Згідно з базою даних РЖД, ешелон слідує на станцію Новий Оскол в Бєлгородській області, неподалік від кордону з окупованою частиною Харківської області України.

На розташовану неподалік станцію Валуйки слідує ешелон з Т-72Б3, який відправився з Єльні, де дислокований 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії. Також до останніх тижнів перед вторгненням там знаходилася техніка 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Можливо, ці танки не взяли участь у вторгненні через несправності, а тепер були відремонтовані, додають розслідувачі.

"Новоприбула техніка, швидше за все, пройде на південь через Куп'янськ і Ізюм, нещодавно взятий російськими військами, в напрямку Слов'янська Донецької області. Перекидання як виведених, так і, можливо, раніше не задіяних машин означає, що російське командування налаштоване серйозно, і що в найближчі дні битва за Донбас буде тільки розгоратися", - говориться в повідомленні.

Розслідувачі продовжують моніторинг ситуації.

Раніше

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що триває переміщення на територію України додаткових підрозділів Збройних сил росії для ведення бойових дій.