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россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на Донбасское направление - СІТ

Киев • УНН

 • 178512 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В последние дни представители украинских властей и западных разведок, а также военные аналитики предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс. Как сообщили расследователи Conflict Intelligence Team, сегодня они получили первое подтверждение этой информации, передает УНН.

россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на Донбасское направление - СІТ

Детали

По информации расследователей, 2 апреля на видео в беларуси был снят эшелон с десантной техникой (БМД-2). На эшелоне могут быть машины из состава десантных частей или соединений, принимавших участие в боях на территории Киевской области — 76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригады. Согласно базе данных РЖД, эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области, неподалеку от границы с оккупированной частью Харьковской области Украины.

На расположенную неподалеку станцию Валуйки следует эшелон с Т-72Б3, который отправился из Ельни, где дислоцирован 59-й танковой полк 144-й мотострелковой дивизии. Также до последних недель перед вторжением там находилась техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Возможно, эти танки не приняли участие во вторжении из-за неисправностей, а теперь были отремонтированы, добавляют расследователи.

"Вновь прибывшая техника, скорее всего, проследует на юг через Купянск и Изюм, недавно взятый российскими войсками, в направлении Славянска Донецкой области. Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", - говориться в сообщении.

Расследователи продолжают мониторинг ситуации.

Ранее

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил россии для ведения боевых действий.

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