Повернення окупованих територій Донбасу коштуватиме 40-50 тисяч загиблих військових – Зеленський

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"Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде. Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.

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Останніми днями представники української влади та західних розвідок, а також військові аналітики, попереджають, що російські сили, які виводять із півночі України, можуть бути перекинуті на Донбас.

Зокрема спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупанти готуються до атаки Харкова та українських військ у зоні ООС.