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Возвращение Милевского: форвард выступит на чемпионате Европы по другому виду спорта

Возвращение Милевского: форвард выступит на чемпионате Европы по другому виду спорта

Киев • УНН

 • 16297 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который в прошлом году завершил профессиональную карьеру футболиста, выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу. Об этом Милевский написал в своем Instagram, передает УНН.

Цитата

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Недаром говорят: "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбассадор Федерации минифутбола Украины!

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу, который состоится в июне на полях Кошице!", - подчеркнул Милевский.

Справка

36-летний Милевский родом из Беларуси, где и начинал карьеру, с семи лет тренируясь в Минской ДЮСШ “Смена”. Его первым тренером был Николай Волков. Милевский выступал за юношескую сборную Беларуси, последний матч за которую провел 28 сентября 2000 года.

В 2000 году в 15 лет переехал в Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла Яковенко. С 2001 по 2002 год играл в дубле команды “Борисфен”, затем перешел во второй состав киевского “Динамо”. В последующие годы был игроком основы киевской команды.

В ноябре 2012 года главный тренер “Динамо” Олег Блохин перевел Милевского в дублирующий состав “Динамо”. В команде он провел 241 матч, в которых забил 84 гола и отдал 54 ассиста. Вместе с киевлянами он трижды становился чемпионом Украины и четыре раза обладателем Кубка страны.

После “Динамо” Милевский выступал за турецкий “Газиантепспор”, хорватские “Хайдук” и “Сплит”, “Конкордию”, “Тосно”, венгерскую “Вишвард” и “Динамо-Брест" из Беларуси.

Также на его счету 50 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил восемь голов.

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