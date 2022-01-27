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Повернення Мілевського: форвард виступить на чемпіонаті Європи з іншого виду спорту

Повернення Мілевського: форвард виступить на чемпіонаті Європи з іншого виду спорту

Київ • УНН

 • 16297 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який минулого року завершив професійну кар'єру футболіста, виступить за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу. Про це Мілевський написав в своєму Instagram, передає УНН.

Цитата

"Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: "Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вас, що тепер я амбасадор Федерації мініфутболу України!

Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу, що відбудеться у червні на полях Кошице!", - наголосив Мілевський.

Довідка

36-річний Мілевський родом з Білорусі, де і починав кар’єру, з семи років тренуючись в мінській ДЮСШ “Зміна”. Його першим тренером був Микола Волков. Мілевський виступав за юнацьку збірну Білорусі, останній матч за яку провів 28 вересня 2000 року.

У 2000 році в 15 років переїхав в Україну і вступив до футбольної академії відомого тренера Павла Яковенка. З 2001 по 2002 рік грав у дублі команди “Борисфен”, потім перейшов у другий склад київського “Динамо”. В наступні роки був гравцем основи київської команди.

У листопаді 2012 року головний тренер “Динамо” Олег Блохін перевів Мілевського в дублюючий склад “Динамо”. У команді він провів 241 матч, в яких забив 84 голи і віддав 54 ассисти. Разом з киянами він тричі ставав чемпіоном України і чотири рази ставав володарем Кубка країни.

Після “Динамо” Мілевський виступав за турецький “Газіантепспор”, хорватські “Хайдук” і “Спліт”, “Конкордію”, “Тосно”, угорську “Вішвард”  і “Динамо-Брест" з Білорусі.

Також на його рахунку 50 поєдинків у складі збірної України, в яких він забив вісім голів.

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