Наводнения в Индии унесли жизни уже 37 человек

"Число погибших в Керале, пострадавшей от дождей, увеличилось до 37", - пишет издание.

Более 11 из 14 районов в южном штате Индии находятся под водой из-за дождей, непрекращающихся последние три дня. К спасению людей из пострадавших от наводнения районов привлекли армию.

Указано, что в общей сложности были эвакуированы 11 тысяч 713 человек в 73 лагеря по всему штату.

Как сообщал УНН, в результате оползней в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 26 человек.