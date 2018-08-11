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Наводнения в Индии унесли жизни уже 37 человек

Киев • УНН

 • 8046 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате наводнений в штате Керала на юго-западе Индии погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Indian Express.

Наводнения в Индии унесли жизни уже 37 человек

"Число погибших в Керале, пострадавшей от дождей, увеличилось до 37", - пишет издание.

Более 11 из 14 районов в южном штате Индии находятся под водой из-за дождей, непрекращающихся последние три дня. К спасению людей из пострадавших от наводнения районов привлекли армию.

Указано, что в общей сложности были эвакуированы 11 тысяч 713 человек в 73 лагеря по всему штату.

Как сообщал УНН, в результате оползней в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 26 человек.

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