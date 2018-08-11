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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Повені в Індії забрали життя вже 37 людей

Київ • УНН

 • 8046 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У результаті повеней у штаті Керала на південному заході Індії загинули щонайменше 37 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Indian Express.

Повені в Індії забрали життя вже 37 людей

"Кількість загиблих у Кералі, яка постраждала від дощів, збільшилася до 37", - пише видання.

Понад 11 з 14 районів в південному штаті Індії - під водою через дощі, які не припиняються останні три дні. До порятунку людей з постраждалих від повені районів залучили армію.

Зазначено, що в цілому були евакуйовані 11 тисяч 713 осіб у 73 табори по всьому штату.

Як повідомляв УНН, у результаті зсувів в індійському штаті Керала загинули щонайменше 26 осіб.

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