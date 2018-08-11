Повені в Індії забрали життя вже 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У результаті повеней у штаті Керала на південному заході Індії загинули щонайменше 37 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Indian Express.
"Кількість загиблих у Кералі, яка постраждала від дощів, збільшилася до 37", - пише видання.
Понад 11 з 14 районів в південному штаті Індії - під водою через дощі, які не припиняються останні три дні. До порятунку людей з постраждалих від повені районів залучили армію.
Зазначено, що в цілому були евакуйовані 11 тисяч 713 осіб у 73 табори по всьому штату.
Як повідомляв УНН, у результаті зсувів в індійському штаті Керала загинули щонайменше 26 осіб.