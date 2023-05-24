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Наводнения в Афганистане убили шесть человек, 100 домов смыло водой

Киев • УНН

 • 182033 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В результате наводнения в центральном Афганистане погибли шесть человек, десятки домов разрушены водой, сообщили в среду местные власти. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Детали

Представитель движения «Талибан» в центральной провинции Гор заявил, что во вторник три женщины и ребенок были убиты, когда смыло их дом в городе Фирозкох.

В округе Пасабанд в той же провинции мужчины и женщина также были найдены мертвыми, а еще один человек пропал без вести.

По его словам, более 100 домов и около 200 гектаров сельскохозяйственных угодий были разрушены, повреждены каналы по орошению полей.

"Пока у нас нет более подробной информации о финансовых потерях", — сообщил представитель властей AFP.

Провинция Гор также являлась эпицентром длительной засухи в последние годы.

Дополнение

По данным агентств по оказанию помощи, Афганистан охвачен одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире, и исследования показывают, что страна очень уязвима к последствиям экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

Всемирная продовольственная программа заявила в марте, что девять из десяти афганских семей не могут позволить себе достаточно пищи.

После краха поддерживаемого США правительства и возвращения талибов к власти в 2021 году огромные потоки помощи закончились, поскольку иностранные государства опасаются иметь дело с новыми правителями Кабула.

НПО и ООН также подвергались ограничениям со стороны правительства Талибана по найму афганских женщин.

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