Повені в Афганістані вбили шестеро людей, 100 будинків змило водою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок повені в центральному Афганістані загинули шестеро людей, десятки будинків зруйновані водою, повідомила в середу місцева влада. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
Деталі
Представник руху «Талібан» у центральній провінції Гор, заявив, що у вівторок трьох жінок і дитину було вбито, коли змило їхній будинок у місті Фірозкох.
В окрузі Пасабанд у тій же провінції чоловіка та жінка також були знайдені мертвими, а ще одна людина зникла безвісти.
За його словами, понад 100 будинків та близько 200 гектарів сільськогосподарських угідь було зруйновано, пошкоджено канали для зрошення полів.
"Поки що у нас немає більш детальної інформації про фінансові втрати", - повідомив представник влади AFP.
Провінція Гор також була епіцентром тривалої посухи останніми роками.
Доповнення
За даними агентств з надання допомоги, Афганістан охоплено однією з найстрашніших гуманітарних катастроф у світі, і дослідження показують, що країна дуже вразлива до наслідків екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату.
Всесвітня продовольча програма заявила у березні, що дев'ять із десяти афганських сімей не можуть дозволити собі достатньо їжі.
Після краху уряду, що підтримувався США, і повернення талібів до влади у 2021 році величезні потоки допомоги закінчилися, оскільки іноземні держави побоюються мати справу з новими правителями Кабула.
НУО та ООН також піддавалися обмеженням з боку уряду Талібану щодо найму афганських жінок.