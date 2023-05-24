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Повені в Афганістані вбили шестеро людей, 100 будинків змило водою

Повені в Афганістані вбили шестеро людей, 100 будинків змило водою

Київ • УНН

 • 182035 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок повені в центральному Афганістані загинули шестеро людей, десятки будинків зруйновані водою, повідомила в середу місцева влада. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Деталі

Представник руху «Талібан» у центральній провінції Гор, заявив, що у вівторок трьох жінок і дитину було вбито, коли змило їхній будинок у місті Фірозкох.

В окрузі Пасабанд у тій же провінції чоловіка та жінка також були знайдені мертвими, а ще одна людина зникла безвісти.

За його словами, понад 100 будинків та близько 200 гектарів сільськогосподарських угідь було зруйновано, пошкоджено канали для зрошення полів.

"Поки що у нас немає більш детальної інформації про фінансові втрати", - повідомив представник влади AFP.

Провінція Гор також була епіцентром тривалої посухи останніми роками.

Доповнення

За даними агентств з надання допомоги, Афганістан охоплено однією з найстрашніших гуманітарних катастроф у світі, і дослідження показують, що країна дуже вразлива до наслідків екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату.

Всесвітня продовольча програма заявила у березні, що дев'ять із десяти афганських сімей не можуть дозволити собі достатньо їжі.

Після краху уряду, що підтримувався США, і повернення талібів до влади у 2021 році величезні потоки допомоги закінчилися, оскільки іноземні держави побоюються мати справу з новими правителями Кабула.

НУО та ООН також піддавалися обмеженням з боку уряду Талібану щодо найму афганських жінок.

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