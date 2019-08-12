Наводнения во Вьетнаме забрали жизни десятков людей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Число погибших в результате наводнений в южных и центральных районах Вьетнама достигло 24 человек. Об этом заявили местные власти в понедельник, передаёт УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Так, наводнения в августе посеяли хаос в Центральном нагорье южного Вьетнама, а также на севере страны, где 2 августа обрушился тайфун "Випа", в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли во время последующих наводнений. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести во время наводнений на севере страны.
На юге почти 3,9 тыс. домов и более 22 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур были затоплены, главным образом в провинции Лам Донг.
Наводнения также повредили более 30 км национальных дорог, включая дорогу, ведущую в туристический город Далат.
По оценкам, ущерб составляет более 46 млн долл., что является самым серьезным ущербом за последние годы.
Как сообщал УНН, в результате тайфуна "Лекима" 44 человека погибли и 16 пропали без вести в двух провинциях в Китае.