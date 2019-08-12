Повені у В'єтнамі забрали життя десятків людей

Так, повені у серпні посіяли хаос в Центральному нагір'ї південного В'єтнаму, а також на півночі країни, де 2 серпня, обрушився тайфун "Віпа", у результаті чого щонайменше 13 людей загинули під час повеней, які після цього послідували. Ще шість осіб вважаються зниклими безвісти під час повеней на півночі країни.

На півдні майже 3,9 тис. будинків і понад 22 тис. га сільськогосподарських культур були затоплені, головним чином у провінції Лам Донг.

Повені також пошкодили більше 30 км національних доріг, включаючи дорогу, що веде в туристичне місто Далат.

За оцінками, збитки сягають понад 46 млн дол., що є найбільшими збитками за останні роки.

Як повідомляв УНН, у результаті тайфуну "Лекіма" 44 людини загинули і 16 зникли безвісти у двох провінціях у Китаї.