Паводки в Бразилии привели к смертям и затоплению завода Mercedes
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Интенсивные наводнения в бразильском штате Сан-Паулу затопили дороги, дома и привели к гибели по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Пять человек утонули в потоках дождевой воды, еще шестеро, включая ребенка, погибли из-за схода оползней.
Движение транспорта парализовано. Завод по производству грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплен, его деятельность частично приостановлена.
Стоит отметить, что с 10 марта в Сан-Паулу и его окрестностях выпало около 110 мм осадков, что составляет 70% климатической нормы за весь март. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще два дня, сообщили местные власти.
Ранее УНН сообщал, что в Пакистане из-за наводнений погибли 13 человек.