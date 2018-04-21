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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тройное ДТП в Виннице: пострадали 5 человек

Киев • УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, около 21:00, в Виннице произошло ДТП, где в результате столкновения трех иномарок пострадали трое водителей, пассажир одного из легковых авто и пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Винницкой области, передает УНН.

Тройное ДТП в Виннице: пострадали 5 человек

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля "Hyundai", житель Черниговской области, допустил столкновение с автомобилем "Toyota", который двигался в попутном направлении и остановился перед светофором. В дальнейшем автомобиль "Toyota" столкнулся с легковушкой "Opel", который стоял впереди. Продолжая движение по инерции, "Opel" выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля "Hyundai", 51-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota" и ее 24-летний пассажир. 34-летний водитель "Opel" и 69-летняя женщина-пешеход после осмотра врачей были отпущении домой.

Следственным назначен род экспертиз, которые помогут установить причины ДТП. У водителя автомобиля "Hyundai" отобрана кровь на исследование с целью выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

По данному факту полицией открыто производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, на автомобильной дороге в селе Каменица Ужгородского района столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen, в результате чего пять человек получили травмы.

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