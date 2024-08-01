Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось на одном уровне, и хотя отключения сегодня не прогнозируются, стоит пользоваться мощными электроприборами днем, с 11:00 до 15:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.

Детали

«Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Потребление стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, что и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра», - сообщили в компании.

Но, как указано, энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

«По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», - отметили в Укрэнерго.

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