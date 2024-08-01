Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. 486 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Сегодня плановых отключений электроэнергии не будет происходить", - сообщили в Минэнерго.

Чтобы поддерживать стабильность энергосистемы, в министерстве подчеркнули важность экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Обстрелы

Донецкая область: из-за боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Днепропетровская область: во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. После осмотра обнаружен обрыв проводов.

Обесточивания

Энергетики восстановили питание для 10 664 потребителей, пострадавших в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 486 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,80 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, сообщили в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта не происходит и не предвидится.