Киев • УНН
Минэнерго сообщило, что сегодня плановых отключений электроэнергии не будет. 486 населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за боевых действий и технических нарушений. Энергетики восстановили питание для 10 664 потребителей.
Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. 486 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"Сегодня плановых отключений электроэнергии не будет происходить", - сообщили в Минэнерго.
Чтобы поддерживать стабильность энергосистемы, в министерстве подчеркнули важность экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Обстрелы
Донецкая область: из-за боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Днепропетровская область: во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. После осмотра обнаружен обрыв проводов.
Обесточивания
Энергетики восстановили питание для 10 664 потребителей, пострадавших в результате боевых действий.
Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 486 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,80 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, сообщили в Минэнерго.
Экспорт
Экспорта не происходит и не предвидится.