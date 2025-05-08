Потребление электричества пошло на спад после нескольких дней роста, но есть потребность в бережливости - Укрэнерго

Потребление электроэнергии снизилось на фоне улучшения погоды, после нескольких дней роста с начала недели, но есть необходимость в экономном энергопотреблении утром и вечером, к тому же стоит не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 18:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 8 мая, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняется безоблачной погодой в большинстве регионов, что обуславливает более эффективную, чем вчера, работу бытовых солнечных электростанций", - сообщили в компании.

Вчера, 7 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в часы утреннего и вечернего максимумов. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", - отметили в Укрэнерго.

И добавили, что ситуация в энергосистеме может меняться.