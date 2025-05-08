Споживання електрики пішло на спад після кількох днів зростання, але є потреба в ощадливості - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії впало на 5,4% завдяки погоді. Укренерго закликає заощаджувати з 8:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, не вмикаючи потужні прилади.
Споживання електроенергії знизилося на тлі покращення погоди, після кількох днів зростання з початку тижня, але є необхідність в ощадливому енергоспоживанні вранці та увечері, до того ж варто не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 травня, станом на 9:30, воно було на 5,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється безхмарною погодою у більшості регіонів, що зумовлює ефективнішу, ніж учора, роботу побутових сонячних електростанцій", - повідомили у компанії.
Учора, 7 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у години ранкового та вечірнього максимумів. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", - зазначили в Укренерго.
І додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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