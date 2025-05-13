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Потребление электричества падает второй день подряд, но мощную технику стоит включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. Украинцев призывают перенести активное энергопотребление на дневное время, когда солнечные электростанции работают эффективнее.

Потребление электричества падает второй день подряд, но мощную технику стоит включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению - его уровень падает второй день подряд, однако, есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 16:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 13 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,3% меньше, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняется ясной погодой почти на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера суточный максимум потребления, как указано, был вечером - на 1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, сегодня есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневные часы. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - отметили в компании, указав, что ситуация в энергосистеме может меняться.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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