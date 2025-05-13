Споживання електрики падає другий день поспіль, але потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження - його рівень падає другий день поспіль, проте, є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користуватися потужною технікою з 10:00 до 16:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 13 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється ясною погодою майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Учора добовий максимум споживання, як вказано, був увечері - на 1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денні години. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії, вказавши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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