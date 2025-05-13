Споживання електрики падає другий день поспіль, але потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення
08:36 • 13140 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

07:44 • 13514 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

05:20 • 44868 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:00 • 56483 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 65943 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 56488 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 59062 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 96975 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 97109 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 37547 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
747мм
Популярнi новини

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

13 травня, 00:27 • 25166 перегляди

"росія повинна зробити це без зволікання": країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

13 травня, 01:22 • 28457 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

13 травня, 02:10 • 35075 перегляди

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

13 травня, 02:42 • 31453 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

13 травня, 03:13 • 28700 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 13140 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:20 • 44868 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

05:00 • 56483 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 96975 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 97109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 7244 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 8104 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 10113 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 42506 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 80614 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Споживання електрики падає другий день поспіль, але потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватись. Українців закликають перенести активне енергоспоживання на денний час, коли сонячні електростанції працюють ефективніше.

Споживання електрики падає другий день поспіль, але потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження - його рівень падає другий день поспіль, проте, є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користуватися потужною технікою з 10:00 до 16:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 13 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється ясною погодою майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Учора добовий максимум споживання, як вказано, був увечері - на 1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денні години. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії, вказавши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 95746 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Укренерго
Україна
Brent
$65.00
Bitcoin
$102,722.00
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,259.49
Ethereum
$2,457.50