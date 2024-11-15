Потребление электричества на высоком уровне, в пиковые часы значительный дефицит - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине держится на высоком уровне, в пиковые часы в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, необходимость экономного потребления сохраняется, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Потребление

«Потребление держится на высоком уровне. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в четверг, 14 ноября», - говорится в сообщении.

Как указано, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.

«В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 22:00», - отметили в компании.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 2 422 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 288 МВт.

«Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности», - указали в НЭК.