Поток желающих свелся к нулю: Юсов о количестве желающих украинцев получить российские паспорта

Поток украинцев, желающих получить российские паспорта на временно оккупированных территориях, свелся к нулю. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается паспортизации. Враг прекратил предоставлять публичную информацию даже в своих пропагандистских целях. Речь идет о том, что поток желающих (получить российский паспорт - ред.) свелся к нулю - сказал Юсов.

Он отметил, что люди вынуждены получать российские паспорта, но речь не идет о тысячах и десятках тысяч людей, которые россияне ставили целью.

Напомним,

Оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта, что влияет на планы проведения "президентских выборов".

"Такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента рф": Юсов о новой волне мобилизации в рф