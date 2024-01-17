Потік бажаючих звівся до нуля: Юсов про кількість бажаючих українців отримати російські паспорти
Київ • УНН
Кількість українців, які прагнуть отримати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, впала до нуля, повідомив Андрій Юсов з Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він підкреслив, що людей змушують отримувати російські паспорти, але не тисячами, як планувала Росія.
Потік українців, бажаючих отримати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, звівся до нуля. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.
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Що стосується паспортизації. Ворог припинив надавати публічну інформації навіть в своїх пропагандистських цілях. Мова йде про те, що потік бажаючих (отримати російський паспорт - ред.) звівся до нуля
Він наголосив, що люди вимушені отримувати російські паспорти, але мова не йде про тисячі і десятки тисяч людей, які росіяни ставили за мету.
Нагадаємо
Окупанти на ТОТ стикаються з протидією людей, які відмовляються приймати паспорти, що впливає на плани проведення "президентських виборів".
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