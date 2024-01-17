“Така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента рф”: Юсов про нову хвилю мобілізації в рф

Наразі існує ймовірність мобілізації в рф, але не в лютому, а швидше за все, вже після так званих виборів президента російської федерації. Про це під час пресконференції заявив представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

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Що стосується нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента російської федерації. Наразі продовжуються сталі мобілізаційні заходи на території рф, що стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув’язнених. Тобто ці всі практики на росії продовжуються