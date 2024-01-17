"Такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента рф": Юсов о новой волне мобилизации в рф

Сейчас существует вероятность мобилизации в рф, но не в феврале, а скорее всего, уже после так называемых выборов президента российской федерации. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

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Что касается новой волны мобилизации, то такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента Российской Федерации. Сейчас продолжаются постоянные мобилизационные мероприятия на территории РФ, касающиеся как рекрутинга, так и принудительного подписания контрактов, привлечения другим способом как международных наемников, так и заключенных. То есть эти все практики в России продолжаются - сказал Юсов, отвечая на вопрос возможной мобилизации 200 тыс. военных уже в феврале.

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Напомним,

Центр нацсопротивления сообщал, что ситуация на временно оккупированных территория Украины рф обостряется, поскольку в рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев регистрироваться в фейковых "военкоматах".

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