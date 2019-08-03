Потенциального соперника украинского боксера лишили чемпионского пояса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Международная боксерская федерация (IBF) лишила мексиканца Сауля Альвареса титула чемпиона мира в среднем весе (72,6 кг), информирует УНН со ссылкой на BoxingScene и Twitter журналиста ESPN Майка Коппинджера.
Мексиканец не сумел договориться о защите титула с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко.
В команде Альвареса попросили IBF предоставить еще 24 часа для того, чтобы окончательно уладить соглашение, но им было отказано. Как только отведенное на переговоры время прошло, представители IBF отправили письма всем заинтересованным сторонам, объявив о том, что Альварес лишен титула.
Кроме того, сообщается, что Деревянченко уже ведет переговоры со стороной 37-летнего казаха Геннадия Головкина (39-1-0, 35 KO) о поединке 5-го октября на стриминговий платформе DAZN.
Примечательно, что по данным журнала Forbes Альварес был назван самым высокооплачиваемым боксером мира - за прошлый год он заработал 94 млн долл.
Добавим, что Альварес также удерживает титулы чемпиона по версиям WBA, WBC.