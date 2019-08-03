Потенційного суперника українського боксера лишили чемпіонського поясу

Мексиканець не зумів домовитися про захист титулу із обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченком.

У команді Альвареса попросили IBF надати ще 24 години для того, щоб остаточно залагодити угоду, але їм було відмовлено. Як тільки відведений на переговори час минув, представники IBF відправили листи всім зацікавленим сторонам, оголосивши про те, що Альварес позбавлений титулу.

Крім того, повідомляється, що Дерев'янченко вже веде переговори зі стороною 37-річного казаха Геннадія Головкіна (39-1-0, 35 KO) про поєдинок 5-го жовтня на стрімінговій платформі DAZN.

Примітно, що за даними журналу Forbes Альвареса було названо найбільш високооплачуваним боксером світу - за минулий рік він заробив 94 млн. дол.

Додамо, що Альварес також втримує титули чемпіона за версіями WBA, WBC.