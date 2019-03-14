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Потенциал рынка ипотечного кредитования составляет 10 млрд грн

Киев • УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Потенциал рынка ипотечного кредитования вчетверо больше сегодняшнего уровня и составляет около 10 млрд грн. Об этом идет речь в статье ресурса UBR.ua, сообщает УНН.

Потенциал рынка ипотечного кредитования составляет 10 млрд грн

Ипотечное кредитование для первичного рынка пользуется спросом в сегментах эконом- и комфорт-класса, при этом преимущественно приобретаются одно- и двухкомнатные квартиры. Суммарно в 2018 году ипотечных кредитов было выдано на сумму 2,5 млрд грн.

Доля ипотеки составляет всего 2% от общих активов банковской системы Украины. Эксперты же оценивают потенциал рынка вчетверо больше - около 10 млрд грн в год. По их мнению, одной из главных причин, сдерживающих это кредитование, является практически полное отсутствие государственных программ поддержки.

"Развитие госпрограмм по ипотеке могло бы в одночасье решить ряд ключевых проблем. С одной стороны, госкредиты, выданные по ставкам, не превышающим 20-22%, могли бы подстегнуть коммерческие банки к снижению собственных ставок на 3-5%. С другой стороны, государственные ипотечные программы для приобретения жилья на первичном рынке - это дополнительная гарантия для заемщика в надежности застройщика и объекта инвестирования", - рассказала сооснователь и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

Как сообщал УНН, на сегодняшний день вопрос развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками, запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предоставляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками, среди них и "Глобус". Глава ХК "Киевгорстрой" отмечает огромный спрос на новое жилье.

"Запрос на новые объекты, по крайней мере в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает Кушнир.

А для того, чтобы поддержать этот спрос, застройщик предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, среди которых не только ипотека, но и рассрочка и другие программы лояльности.

Отметим, что, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе – только 17%.

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