Потенціал ринку іпотечного кредитування становить 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Потенціал ринку іпотечного кредитування вчетверо більше сьогоднішнього рівня і становить близько 10 млрд грн. Про це йдеться в статті ресурсу UBR.ua, повідомляє УНН.
Іпотечне кредитування для первинного ринку користується попитом в сегментах економ- і комфорт-класу, при цьому переважно купуються одно- і двокімнатні квартири. Сумарно в 2018 році іпотечних кредитів було видано на суму 2,5 млрд грн.
Частка іпотеки становить всього 2% від загальних активів банківської системи України. Експерти ж оцінюють потенціал ринку вчетверо більше - близько 10 млрд грн на рік. На їхню думку, однією з головних причин, що стримують це кредитування, є практично повна відсутність державних програм підтримки.
"Розвиток держпрограм з іпотеки міг би відразу вирішити низку ключових проблем. З одного боку, держкредити, видані за ставками, що не перевищує 20-22%, могли б підштовхнути комерційні банки до зниження власних ставок на 3-5%. З іншого боку, державні іпотечні програми для придбання житла на первинному ринку - це додаткова гарантія для позичальника в надійності забудовника й об'єкта інвестування", - розповіла співзасновник і керуючий партнер Українського клубу нерухомості Ольга Соловей.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками, запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" надає іпотеку у межах співпраці з трьома банками, серед них і "Глобус". Очільник ХК "Київміськбуд" відзначає величезний попит на нове житло.
"Запит на нові об'єкти, щонайменше у "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей у житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає Кушнір.
А для того, щоб підтримати цей попит, забудовник пропонує інвесторам низку фінансових інструментів, серед яких не лише іпотека, але і розстрочка та інші програми лояльності.
Відзначимо, що, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - лише 17%.