Потап и Настя Каменских поженились
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом певица рассказала в своем Instagram, передает УНН.
Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время хранил их отношения "от лишних глаз, слов, постов".
"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частью наших чувств! Сегодня именно тот самый особый и счастливый день для каждой влюбленной пары", - написала артистка под фотографией в свадебном платье.
Также 23 мая Потап выпустил романтический трек и клип - "признание в любви" к Насте под названием "Константа".
Напомним, британский принц Гарри и Меган завели аккаунт в Instagram.