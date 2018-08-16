Поссорились из-за телевизора: квартирант убил киевлянина и бросился бежать в ОРДЛО

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение женщины о том, что в квартире на улице Радужной лежит труп хозяина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за телевизора, который правонарушитель хотел забрать. В результате ссоры злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. После этого убитого спрятал в комнате, забросав вещами, а когда домой вернулась его сожительница, рассказал ей о том, что произошло, и заставил убрать в квартире. Чтобы избежать наказания, злоумышленник решил скрыться на неподконтрольной территории.

"Мы провели комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий: в результате установили возможное местонахождение мужчины. Впоследствии его задержали возле поселка Решетиловка в Полтавской области. Задержанный - 37-летний житель Донецкой области, в последнее время жил в Киеве", - рассказал врио начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, Вышгородский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского по обвинению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.



