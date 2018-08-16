Посварилися через телевізор: квартирант вбив киянина і кинувся тікати в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Житель Донецької області через побутовий конфлікт вбив киянина, у якого винаймав житло, та після скоєного намагався втекти на окуповану територію. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.
"До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення жінки про те, що в квартирі на вулиці Райдужній лежить труп господаря", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці встановили, що між чоловіками виник конфлікт через телевізор, який правопорушник хотів забрати. У результаті сварки зловмисник кілька разів вдарив господаря помешкання ножем. Після цього вбитого заховав у кімнаті, закидавши речами, а коли додому повернулася його співмешканка, розповів їй про те, що сталося, і примусив прибрати у квартирі. Аби уникнути покарання, зловмисник вирішив втекти на непідконтрольну територію.
"Ми провели комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів: у результаті встановили можливе місцеперебування чоловіка. Згодом його затримали поблизу селища Решетилівка у Полтавській області. Затриманий – 37-річний житель Донецької області, який останнім часом жив у Києві", - розповів т.в.о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Вишгородський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського за обвинуваченням у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської.