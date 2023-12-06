Поступления в местные бюджеты увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом - Минфин

Наблюдается рост доходной части местных бюджетов. Доходы постепенно возвращаются к довоенным темпам. Поступления в местные бюджеты выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил Минфин Украины, ссылаясь на первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, пишет УНН.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в общий фонд местных бюджетов, без учета межбюджетных трансфертов, поступило 407,3 млрд грн, или на 52,8 млрд грн (+15%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года - сообщил Денис Улютин.

Детали

Также Улютин отметил, что капитальные расходы составляют почти 26% всех расходов местных бюджетов, а именно 187 млрд гривен и сообщил, что сейчас продолжается работа для усиления финансовой состоятельности органов местного самоуправления. Это делается путем совершенствования бюджетного и налогового законодательства и на фоне этих изменений планируется улучшить механизм горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов.

Кроме того заместитель министра доложил, что на следующий год запланирован ряд трансфертов, направленных на восстановление регионов и поддержку населения, в частности предусмотрено 33,4 млрд грн дополнительной дотации местным бюджетам, которые наиболее пострадали в период войны.

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