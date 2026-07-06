Поступление-2026: в МОН объяснили, как будет работать система приоритетов для бакалавриата и магистратуры

Министерство образования и науки Украины объяснило абитуриентам, как будет работать система приоритетов во время вступительной кампании 2026 года для бакалавриата и магистратуры. Абитуриенты смогут подать до 10 заявлений через личный кабинет на сайте vstup.edbo.gov.ua, однако для каждого заявления нужно будет определить приоритетность, передает УНН.

Детали

Как поясняют в информационном видео МОН, система приоритетов помогает абитуриентам обозначить, какие учреждения высшего образования и специальности являются для них наиболее желаемыми.

Приоритетность определяется числом: 1 означает наиболее желаемый вариант, 2 — следующий выбор, далее — третий и так до десятого заявления. То есть абитуриент сам формирует порядок, в котором система будет рассматривать его заявки.

В МОН подчеркивают, что порядок подачи заявлений не обязательно должен совпадать с их приоритетностью. Например, первым можно подать заявление с приоритетностью 10, а последним — с приоритетностью 1.

В то же время приоритетность не добавляет конкурсных баллов и не заменяет конкурсный отбор. Она лишь фиксирует порядок, в котором система будет обрабатывать заявления абитуриента.

Так, если абитуриент больше всего хочет учиться на робототехнике, но также рассматривает биомедицинскую инженерию и электронику, то для робототехники стоит выбрать приоритетность 1, для биомедицинской инженерии — 2, для электроники — 3.

Если же абитуриент наиболее заинтересован именно в робототехнике, но рассматривает разные формы обучения, например бюджет и контракт, то первый приоритет может быть для робототехники на бюджете, а второй — для той же специальности на контракте.

Важно

После того как заявление получит статус "Зарегистрировано в учреждении образования", изменить порядок приоритетов будет невозможно.

В МОН советуют абитуриентам внимательно планировать свой выбор и обязательно проверять статус поданных заявлений в личном электронном кабинете.

Напомним

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов для абитуриентов. Вступительная кампания продлится до 15 октября, а для иностранцев — до 1 ноября.