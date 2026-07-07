Поступление-2026: абитуриенты создали уже четверть миллиона электронных кабинетов, темпы опережают прошлогодние
Киев • УНН
За первую неделю вступительной кампании в Украине зарегистрировано 245 938 электронных кабинетов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было создано 185 834 кабинета.
За неделю вступительной кампании в вузы в этом году абитуриенты уже создали более четверти миллиона электронных кабинетов, и темпы опережают прошлогодние, сообщили во вторник в Министерстве образования и науки, пишет УНН.
В Украине продолжается активный этап вступительной кампании. Регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов началась 1 июля. Только за первую неделю абитуриенты зарегистрировали 245 938 электронных кабинетов
Из них 234 879 — для поступления в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования, еще 11 059 — в учреждения профессионального образования.
"Темпы регистрации в этом году опережают прошлогодние", - указали в МОН.
По состоянию на аналогичный период 2025 года, как указано, было создано 185 834 кабинета для поступления в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования и 8 718 — в учреждения профессионального образования.
Наибольшее количество электронных кабинетов зарегистрировали абитуриенты:
- на основе полного общего среднего образования — 134 353;
- на основе базового среднего образования — 67 872;
- на основе образовательно-квалификационных уровней и предыдущего образования — 32 654.
Нынешние показатели являются промежуточными, ведь вступительная кампания продолжается, а количество зарегистрированных кабинетов ежедневно растет.
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график01.07.26, 10:42 • 25922 просмотра